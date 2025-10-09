Republicanos culpan a los demócratas por el cierre del gobierno

Washington.- El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos generó una fuerte reacción por parte de los republicanos, quienes han arremetido contra los demócratas, a quienes culpan de la situación.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca el reciente del Partido Republicano critica las declaraciones del senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, que afirmó que “cada día mejora”, calificándolas como una “enfermiza muestra de indiferencia elitista”.

Estadounidenses afectados por cierre del gobierno

El documento republicano denuncia que el cierre del gobierno está sumiendo a los trabajadores estadounidenses en la ansiedad, la desesperación y la ruina financiera. Se enumeran casos de familias de militares sin sueldo, pequeñas empresas al borde de la quiebra y viajeros que enfrentan retrasos debido a la paralización de servicios.

De la misma manera el comunicado incluye testimonios de ciudadanos que describen el impacto directo del cierre:

Una esposa de militar: Expresó su terror al pensar cómo pagarán las facturas y comprarán lo esencial para su familia, lamentando que los legisladores no estén actuando en el mejor interés del pueblo.

Un controlador de tráfico aéreo: Señaló que la ansiedad financiera afecta directamente la seguridad, ya que la preocupación por el dinero puede distraer a quienes tienen la responsabilidad de miles de vidas.

El dueño de una pequeña empresa: Relató que ya ha despedido a cinco de sus 80 empleados después de que un proyecto fuera suspendido.

Una contratista federal: Describió la incertidumbre sobre cómo alimentar a sus hijos o pagar la hipoteca, y clamó: “Detengan esto. Dejen de jugar con la gente”.

Un agente de la TSA: Se sintió como un “peón en medio de un juego” al tener que trabajar sin saber cuándo recibirá su próximo cheque.

Por último, el comunicado concluye que los demócratas deberían “escuchar a los estadounidenses que están pagando el precio de sus juegos políticos”, y califica la situación como una “traición” a quienes sirven a la nación.

