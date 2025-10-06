Ecuador: Prorrogan estado de excepción por crisis de seguridad

Quito.- El Presidente Daniel Noboa decretó la renovación del estado de excepción por un periodo de treinta días adicionales en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, y en el cantón Echeandía, perteneciente a la provincia de Bolívar.

Así lo dieron a conocer en un comunicado emitido por las redes sociales, en el que detallan que a través del Decreto Ejecutivo No. 175, por la Secretaría General de Comunicación, la medida responde a la persistencia de una «grave conmoción interna» en dichas jurisdicciones.

De la misma manera, señalaron quela decisión del primer mandatario tiene como objetivo primordial salvaguardar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de la ciudadanía.

Buscan seguir luchando contra la delincuencia

Asimismo, explicaron que la extensión del estado de excepción busca facilitar y fortalecer las labores operativas del Bloque de Seguridad en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en los territorios afectados.

En este sentido, el Gobierno Nacional reafirma su dedicación inquebrantable a la promoción de un país libre y seguro para todos los ecuatorianos, priorizando en todo momento el bienestar y los intereses de las grandes mayorías.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa, indicó en sus redes sociales que «nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes».

«Nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde: estaremos mañana en Pastaza, junto a quienes sí construyen el país, ayudando a los que más lo necesitan para que produzcan más y salgan adelante».

Es de recordar, que desde hace semanas, en diversas localidades de Ecuador se han registrado fuertes manifestaciones, tras diversas acciones gubernamentales.

