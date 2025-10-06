El primero se produjo cuando el portero del DC, Luis Barraza, tocó el balón con la mano fuera del área. Tras una revisión del VAR, recibió una tarjeta roja por negar una clara oportunidad de gol.

Diez minutos después, el centrocampista del DC Aarón Herrera le dio un cabezazo al delantero de Charlotte, Wilfried Zaha, obligando al equipo local a jugar con nueve hombres durante buena parte del partido.

Zaha haría pagar a DC inmediatamente, tomando el tiro libre resultante y disparando el balón al ángulo superior para darle a The Crown una ventaja de 1-0 con la ayuda de una asistencia del mediocampista Nikola Petkovic.

El gol fue la contribución número 19 de Zaha en la temporada y su noveno gol.

A pesar de la ventaja de dos hombres, el marcador se mantuvo igual durante el resto del partido, con el Charlotte FC llevándose los tres puntos con una victoria a domicilio por 1-0. Este resultado supone la cuarta victoria a domicilio de The Crown en sus últimos cinco partidos. Además, revierte la racha de las dos últimas derrotas que siguieron a la histórica racha de nueve victorias consecutivas del Club.

Después de un receso internacional, Charlotte FC regresará a su casa en el Bank of America para la Noche de agradecimiento a los fanáticos y se enfrentará al Philadelphia Union, que tiene la oportunidad de ganar el MLS Supporters’ Shield contra el New York City FC más tarde el sábado 18 de octubre a las 6:00 p.m.

Con información del Charlotte FC

Video: 🔥 Charlotte FC brilló en casa y goleó al Inter Miami 🔥