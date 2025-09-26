Lo que debe saber antes de ir: Charlotte FC vs. CF Montréal

Charlotte, NC.- Charlotte FC se enfrentará al CF Montréal en el Bank of America Stadium el 27 de septiembre a las 7:30 p. m. Puede unirse por la Noche Por La Cultura mientras The Crown continúa su avance hacia los playoffs.
Together, we made history. Those nine consecutive wins don't define us, though.
We're more than a streak. We're a team on a quest for more.
For The Crown: The Streak | Ep. 22 🎥 pic.twitter.com/UBpkrgHzmQ
— x – Charlotte FC (@CharlotteFC) September 25, 2025
CRONOGRAMA DEL DÍA DEL PARTIDO
Estacionamientos Abiertos: 11:00 am
Taquilla : 3:30 p.m.
Puerta trasera para simpatizantes : 3:30 p. m.
Ubicado en 703 McNinch St
Fiesta Por La Cultura : 5:00 – 7:30 pm
Ubicado en Mint Street
Entrada anticipada a STM: 5:30 pm
Disponible solo en la Puerta Este de Blue Cross NC
Sólo los abonados podrán entrar antes de las 5:30 p.m.
Tienda del Equipo : 5:30 p.m.
Acceso únicamente desde el interior del estadio
Puertas abren : 6:00 p.m.
Marcha de los simpatizantes : 6:30 p.m.
Calentamientos : 6:50 p.m.
Espectáculo previo al partido : 7:30 p. m.: ¡Llegue temprano a tus asientos para la fiesta!
- Coronación: ¡Bienvenida la realeza de Carolina a la fiesta!
- Himno Nacional: La tradición continúa; únase a los aficionados para cantar el Himno Nacional.
Inicio: 7:40 p.m.
Por favor, tenga su boleto móvil listo para mostrarlo al ingresar a sus asientos.