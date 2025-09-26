sábado, septiembre 27, 2025
Modified date:

Lo que debe saber antes de ir: Charlotte FC vs. CF Montréal

DEPORTES
26
Lo que debe saber antes de ir: Charlotte FC vs. CF Montréal
Cortesía: Charlotte FC
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Charlotte FC se enfrentará al CF Montréal en el Bank of America Stadium el 27 de septiembre a las 7:30 p. m. Puede unirse por la Noche Por La Cultura mientras The Crown continúa su avance hacia los playoffs.

CRONOGRAMA DEL DÍA DEL PARTIDO

Estacionamientos Abiertos: 11:00 am

Taquilla : 3:30 p.m.

Lee también: Charlotte FC asegura oficialmente su lugar en los playoffs de la Copa MLS 2025

Puerta trasera para simpatizantes : 3:30 p. m.
Ubicado en 703 McNinch St

Fiesta Por La Cultura : 5:00 – 7:30 pm

Ubicado en Mint Street

Entrada anticipada a STM: 5:30 pm

Disponible solo en la Puerta Este de Blue Cross NC

Sólo los abonados podrán entrar antes de las 5:30 p.m.

Tienda del Equipo : 5:30 p.m.

Acceso únicamente desde el interior del estadio

Puertas abren : 6:00 p.m.

Marcha de los simpatizantes : 6:30 p.m.

Calentamientos : 6:50 p.m.

Lee también: Charlotte FC recibe al Inter Miami en un esperado duelo

Espectáculo previo al partido : 7:30 p. m.: ¡Llegue temprano a tus asientos para la fiesta!

  • Coronación: ¡Bienvenida la realeza de Carolina a la fiesta!
  • Himno Nacional: La tradición continúa; únase a los aficionados para cantar el Himno Nacional.

Inicio: 7:40 p.m.

Por favor, tenga su boleto móvil listo para mostrarlo al ingresar a sus asientos.

Video: Charlotte FC vence al Chicago Fire y mantiene racha invicta en casa

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.