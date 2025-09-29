Charlotte, NC.- Un gol en el minuto diez del delantero del Charlotte FC, Wilfried Zaha, inició la fiesta para The Crown en el partido del sábado 27 de septiembre en la noche.

Sin embargo, todo fue cuesta abajo después de que el defensa Adilson Malanda recibiera una tarjeta roja por negar una clara oportunidad de gol en el minuto 20. Lee también: Lo que debe saber antes de ir: Charlotte FC vs. CF Montréal

Montreal empató con un tiro libre de Dante Sealy y no miró atrás, derrotando a The Crown por 4-1 para conseguir apenas su sexta victoria en toda la temporada.

Fue la segunda vez esta temporada que Charlotte FC recibió cuatro goles en casa. Lee también: Charlotte FC recibe al Inter Miami en un esperado duelo

Un lugar entre los cuatro primeros en la Conferencia Este probablemente estará fuera de su alcance, ya que The Crown ahora se ubica en el quinto lugar, tres puntos detrás de un club Inter Miami con dos partidos más por jugar.