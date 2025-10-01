Redada federal en cabaret de Dallas deja más de 40 migrantes detenidos

Dallas.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con el respaldo de múltiples agencias federales y locales, lograron el arresto de 41 migrantes indocumentados en un cabaret ubicado en Dallas.

Así lo dio a conocer el Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado que detalló que el operativo se ejecutó con orden de registro en el Chicas Bonitas Cabaret de Dallas el 26 de septiembre, como parte de una investigación criminal por presunta trata de personas y empleo ilegal.

Explicaron, que agentes de ICE detuvieron a 41 inmigrantes indocumentados por violaciones administrativas, de los cuales 29 eran sospechosos de trabajar ilegalmente en el establecimiento.

Incautaron miles de dólares en efectivo

Además, destacaron que durante el procedimiento se incautaron aproximadamente $30.000 en efectivo y diversos registros comerciales que formarán parte de la investigación en curso.

Al respecto, Travis Pickard, agente especial a cargo de HSI Dallas, afirmó el compromiso de la agencia para «erradicar el vil flagelo del tráfico sexual» y destacó que el esfuerzo conjunto busca identificar a posibles víctimas de la operación.

Destacaron también, que entre los detenidos se encuentran al menos cinco individuos con antecedentes penales en EE.UU., incluyendo un hombre que ha reingresado al país en diez ocasiones.

