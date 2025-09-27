Detienen a superintendente escolar en Iowa: ICE lo identifica como indocumentado

Des Moines.- Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lograron el arresto de un migrante de nacionalidad de Guyana, quien era superintendente escolar en la localidad de Des Moines en Iowa.

En un comunicado identificaron al detenido como Ian Andre Roberts, quien se desempeñaba como Superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines a pesar de tener una orden final de expulsión y carecer de autorización de trabajo.

Destacaron que en el momento de su detención, Roberts estaba en posesión de una pistola cargada, $3.000 en efectivo y un cuchillo de caza.

De la misma manera, sostuvo que el arresto se produjo durante una operación selectiva el 26 de septiembre. Cuando los oficiales se acercaron a Roberts en su vehículo, este aceleró y huyó. Abandonando el automóvil cerca de una zona boscosa. Con la ayuda de la Patrulla Estatal, fue localizado y puesto bajo custodia de ICE.

Ver más: Investigación de ICE resuelve asesinato en Washington

Tenía antecedentes penales por posesión de drogas

Por otro lado, el comunicado de ICE destacó que Roberts tiene cargos previos por posesión de armas que datan de febrero de 2020. Ingresó a Estados Unidos en 1999 con una visa de estudiante y un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión en su contra en mayo de 2024.

Sam Olson, Director de la Oficina de Campo de ICE ERO en St. Paul, señaló que «este sospechoso fue arrestado con un arma cargada en un vehículo proporcionado por las Escuelas Públicas de Des Moines después de huir de la policía federal».

«Cómo este inmigrante ilegal fue contratado sin autorización de trabajo, con una orden final de expulsión y un cargo previo por armas, es incomprensible y debería alarmar a los padres de ese distrito escolar», acotó

Por último, indicó que investigación sobre cómo Roberts adquirió el arma de fuego ha sido transferida a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Video: Cambios en examen deciudadanía