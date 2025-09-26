ICE Búfalo detiene a 35 migrantes en New York

Búfalo.- La Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Búfalo, perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestó a 35 migrantes con presuntamente antecedentes penales.

Así lo dio a conocer ICE en un comunicado, que indicó que el operativo se ejecutó en la semana, del 14 al 19 de septiembre, centrado en mejorar la seguridad pública en la región central de Nueva York.

Detallaron que esta operación forma parte del enfoque de la administración Trump en restaurar la integridad del sistema migratorio del país y fortalecer la seguridad en las comunidades locales, identificando y deteniendo a individuos que representan una amenaza.

Seguirán protegiendo a los estadounidenses

Al respecto, Joseph Freden, director interino de la Oficina de Campo de ERO en Búfalo, señaló que “a pesar de un aumento histórico en las agresiones contra nuestros agentes, los valientes oficiales de ICE siguen dedicados a su misión de proteger a la ciudadanía retirando de nuestras comunidades a extranjeros con historiales delictivos”.

En este sentido, ICE indicó que entre los arrestados se encuentran:

Un ciudadano ecuatoriano de 27 años con historial de posesión de armas y conducción bajo influencia (DUI).

Un ciudadano venezolano de 27 años con condenas por robo, hurto y vandalismo.

Un ciudadano hondureño de 44 años, previamente deportado, con antecedentes de robo e interferencia con un servidor público.

Un ciudadano ecuatoriano de 33 años con una orden final de expulsión y una condena por DUI.

Por último, destacaron que la prioridad de ICE es la seguridad pública y nacional. Sin embargo, cualquier individuo que se encuentre ilegalmente en el país durante un operativo puede ser detenido y procesado para su deportación conforme a la ley. El criterio es simple: si una persona está violando las leyes migratorias de la nación, será removida.

