viernes, septiembre 26, 2025
EE.UU. y aliados refuerzan la seguridad marítima global

EE.UU. y aliados refuerzan la seguridad marítima global
Foto: Cortesía X @SecRubio
Maria Gabriela Perez

New York.-  El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio fue co-anfitrión de una reunión ministerial de alto nivel enfocada en «Fortalecer la Cooperación para Alcanzar un Dominio Marítimo Seguro y Estable».

En un comunicado del Departamento de Estado, destacó que el evento fue organizado junto a sus homólogos de Australia, Estonia, Grecia, Japón, Países Bajos, Filipinas, Rumanía y el Reino Unido, entre otras naciones.

La conferencia congregó a delegados de más de 35 países para deliberar sobre asuntos cruciales de seguridad marítima de interés común.

Ver más: Secretario de Estado Marco Rubio buscará reorientar a la ONU

Buscan salvaguardar las libertades de navegación

De la misma manera, destacaron que los temas clave incluyeron la salvaguarda de las libertades de navegación y sobrevuelo, conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la protección de intereses marítimos compartidos y una mayor coordinación para contrarrestar las amenazas marítimas comunes.

Por otro lado, el secretario resaltó la imperiosa necesidad de acciones concertadas para promover un Mar de China Meridional libre y accesible, una ruta marítima por la que circulan anualmente billones de dólares en comercio global.

Además, enfatizó las reclamaciones marítimas amplias e ilegítimas de China en esa zona y las prácticas desestabilizadoras que emplea para imponerlas.

Los asistentes también examinaron un abanico de peligros para la seguridad marítima que comprometen las rutas de envío y la infraestructura crítica submarina.

Por último, Rubio incentivó una estrecha articulación entre las naciones para reforzar las prerrogativas de navegación y sobrevuelo, así como la libre circulación del comercio a escala global.

