EE.UU. y aliados refuerzan la seguridad marítima global

New York.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio fue co-anfitrión de una reunión ministerial de alto nivel enfocada en «Fortalecer la Cooperación para Alcanzar un Dominio Marítimo Seguro y Estable».

En un comunicado del Departamento de Estado, destacó que el evento fue organizado junto a sus homólogos de Australia, Estonia, Grecia, Japón, Países Bajos, Filipinas, Rumanía y el Reino Unido, entre otras naciones.

La conferencia congregó a delegados de más de 35 países para deliberar sobre asuntos cruciales de seguridad marítima de interés común.

Buscan salvaguardar las libertades de navegación

De la misma manera, destacaron que los temas clave incluyeron la salvaguarda de las libertades de navegación y sobrevuelo, conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la protección de intereses marítimos compartidos y una mayor coordinación para contrarrestar las amenazas marítimas comunes.

Por otro lado, el secretario resaltó la imperiosa necesidad de acciones concertadas para promover un Mar de China Meridional libre y accesible, una ruta marítima por la que circulan anualmente billones de dólares en comercio global.

Además, enfatizó las reclamaciones marítimas amplias e ilegítimas de China en esa zona y las prácticas desestabilizadoras que emplea para imponerlas.

Los asistentes también examinaron un abanico de peligros para la seguridad marítima que comprometen las rutas de envío y la infraestructura crítica submarina.

Por último, Rubio incentivó una estrecha articulación entre las naciones para reforzar las prerrogativas de navegación y sobrevuelo, así como la libre circulación del comercio a escala global.

