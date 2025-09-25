Carolina Ascent pierde su primer partido y pierde ante Spokane

Charlotte, NC.- Carolina Ascent perdió su primer partido de la temporada 2025/26 el miércoles 24 de septiembre por la noche, cayendo ante Spokane Zephyr FC 1-0.

Tell a friend to tell a friend… 𝙄𝙏’𝙎 𝙈𝙄𝘿𝙒𝙀𝙀𝙆 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 𝘿𝘼𝙔 🌄 🏟️ American Legion Memorial Stadium

🆚 @spokanezephyrfc

⏰ First kick at 7PM

🍷 $4 Wine

🍿 Free Popcorn

🎟️ $7 tickets: https://t.co/pWzXNIYgWb pic.twitter.com/hPFjcTFe2w — Carolina Ascent FC (@carolinaascent) September 24, 2025

A pesar de ganar en tiros y posesión, Zephyr atacó contra el ritmo del juego gracias a Tori Waldeck Zierenberg, número 19, en la primera mitad. Ese gol, decisivo para el Ascent, no pudo ser anotado por Hope Hisey, número 0.

El Ascent emergió como el mejor equipo en los primeros 15 minutos y fabricó la primera oportunidad del juego en el minuto 14. #31 Mackenzie George giró hábilmente a su defensora tras un saque lateral y desde un ángulo agudo, la envió apenas desviada del poste de Hisey.

Carolina Ascent se ganó un penalti en el minuto 21. Comenzó con una hermosa jugada desde atrás. Pronto encontró a la número 9 Mia Corbin con espacio, quien le envió un pase a la veloz número 7 Jill Aguilera por la banda. La mediapunta de la temporada pasada recortó hacia dentro y fue derribada dentro del área.

La máxima goleadora #4 Maddie Mercado se adelantó buscando otro gol, pero su disparo dio en el exterior del poste.

Aunque el Ascent tuvo el mejor juego en la media hora, fue Spokane el que atacó primero en el minuto 35. # 9 Cam Tucker jugó un hermoso pase y # 19 Tori Waldeck Zierenberg lo remató con la punta del pie junto a # 1 Meagan McClelland para darles a los visitantes la ventaja.

Lee también: La ex Tar Heel Maggie Pierce firma oficialmente con Carolina Ascent

Spokane llevó su ventaja de un gol al descanso.

El Ascent tuvo otro buen comienzo en la segunda mitad y Mercado volvió a fallar por poco en el minuto 50. Corbin le pasó el balón a la segunda Brianna Martínez . El centro de la defensa a la línea de seis llegó a Mercado, pero no pudo detenerlo bajo el larguero.

El equipo siguió buscando el empate. Martínez casi anotó un golazo en el minuto 62. El córner del #14 Taylor Porter fue despejado de cabeza, pero Martínez lanzó una volea con la zurda que se estrelló en el poste.

De nuevo, en el segundo balón tras un córner de Carolina en el minuto 77, Aguilera lanzó un hermoso disparo con efecto al segundo poste que la número 5, Jenna Butler, recibió. Sin embargo, su remate con el lateral del pie fue directo a Hisey.

Desesperado por marcar, Carolina Ascent atacó con fuerza. Tras perder el balón, Spokane cabeceó hacia el otro lado y se metió por detrás. Butler derribó a Tucker por detrás y recibió la tarjeta roja directa.

El resultado se mantuvo y el equipo perdió su primer partido de la campaña.

Carolina Ascent juega su segundo partido de la semana el domingo 28 de septiembre, recibiendo a Sporting Jax por la tarde.

Con información de Carolina Ascent

Video: El #CharlotteFC se enfrenta esta noche ante el #PortlandTimbers