Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la implementación de un nuevo examen de educación cívica para la naturalización, que entrará en vigor el 20 de octubre de 2025.

En un reciente comunicado, indicó que los solicitantes que presenten el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, a partir de esa fecha serán evaluados con esta nueva versión del examen.

Explicaron que el Examen de Educación Cívica para Naturalización de 2025 es una prueba oral compuesta por 20 preguntas, seleccionadas de una lista de 128. Para aprobar, el solicitante deberá responder correctamente al menos 12 preguntas.

Debe contestar 12 preguntas correctamente

De la misma manera, destacaron que los oficiales de inmigración detendrán el examen una vez que se alcance el número de respuestas correctas o incorrectas necesarias para determinar el resultado. Es decir, al contestar 12 preguntas correctamente o 9 incorrectamente.

Según USCIS, este nuevo examen busca evaluar la comprensión de los solicitantes sobre la historia y el gobierno de los Estados Unidos. La medida forma parte de un esfuerzo continuo para restaurar la integridad del proceso de naturalización y garantizar que quienes se convierten en ciudadanos estadounidenses entiendan sus derechos y responsabilidades.

Al respecto, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, explicó que la ciudadanía estadounidense «debe reservarse solo para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación».

Por último, el portavoz agregó que estos cambios aseguran que los nuevos ciudadanos estén «completamente asimilados y contribuyan a la grandeza de Estados Unidos».

