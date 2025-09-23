DHS reporta 2 millones de deportaciones y salidas voluntarias

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que, en menos de 250 días, dos millones de inmigrantes indocumentados han sido deportados o han abandonado el país.

En un comunicado, del DHS detalló que 1.6 millones de personas se han «autodeportado». Mientras que más de 400.000 han sido deportadas oficialmente.

En este sentido, afirmó que las mencionadas cifras representan un ritmo sin precedentes para una administración presidencial, con respecto a las políticas migratorias en Estados Unidos.

Ver más: Trump restringe Visas H-1B y exige pago de $100.000 por solicitud

Destacan las contratación de más personal de migración

De la misma manera, enfatizaron que las políticas de mano dura contra la inmigración de indocumentados están funcionando.

Explicaron que un estudio de la ONU, citado en el anuncio, reportó una reducción del 97% en el flujo de inmigrantes desde Centroamérica hacia EE.UU.

Por otro lado, el DHS también destacó un aumento en las contrataciones para el personal de inmigración y la firma de acuerdos con agencias locales, lo que, según afirman, hará que las deportaciones sean más «eficientes y optimizadas que nunca».

Video: Intento de robo de maquinaria deja a familia aterrorizada