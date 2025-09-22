lunes, septiembre 22, 2025
Motín en cárcel de Ecuador deja 14 muertos

Nueva reyerta en cárcel de Cotopaxi dejó trágicas víctimas
Foto Twitter @PoliciaEcuador
Maria Gabriela Perez

Quito.- Un enfrentamiento entre reclusos de una prisión en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador, dejó como saldo 14 personas fallecidas la madrugada del lunes 22 de septiembre.

Así lo dieron a conocer las autoridades policiales a diversos medios de comunicación ecuatorianos, en la que indicaron que en el recinto carcelario se registró una ráfaga de disparos y explosiones por varias horas. Además, resultaron al menos 14 personas heridas.

De la misma manera, explicaron que los disturbios se originaron cuando guardias del centro penitenciario escucharon disparos que provenían del interior de dos pabellones.

Muertos pertenecían a una banda delictiva

Indicaron que un agente falleció tras ser atacado a balazos por los reos, y otro resultó herido. Los internos también sometieron a los oficiales, les arrebataron sus armas y los ataron.

Por otro lado, las autoridades policiales indicaron que al momento de entrar al interior de la cárcel encontraron 14 presos muertos que, según se presume, pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) rivales conocidos como Los Choneros y Los Lobos.

Además, señalaron que el caos también provocó la fuga de un número aún por determinar de reos, aunque las autoridades confirmaron la recaptura de al menos una docena de ellos en las inmediaciones de la prisión de Machala.

