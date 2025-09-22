Motín en cárcel de Ecuador deja 14 muertos

Quito.- Un enfrentamiento entre reclusos de una prisión en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador, dejó como saldo 14 personas fallecidas la madrugada del lunes 22 de septiembre.

Así lo dieron a conocer las autoridades policiales a diversos medios de comunicación ecuatorianos, en la que indicaron que en el recinto carcelario se registró una ráfaga de disparos y explosiones por varias horas. Además, resultaron al menos 14 personas heridas.

#DePlaneta La policía de #Ecuador informa que 13 de las 14 víctimas mortales tras el enfrentamiento de bandas en la cárcel de #Machala, son miembros de Los Choneros y Los Lobos. La otra víctima es un agente penitenciario. También hubo 14 heridos y fuga de reos. Video… pic.twitter.com/2vNZmr0Kn2 — Diario El Salvador (@elsalvador) September 22, 2025

De la misma manera, explicaron que los disturbios se originaron cuando guardias del centro penitenciario escucharon disparos que provenían del interior de dos pabellones.

⭕ ¿Dónde están los militares y policías? Reprimiendo al pueblo en el #ParoNacionalEcuador con gases y detenciones, mientras en la cárcel de #Machala mueren 14 personas en una balacera y fugan criminales sin que el gobierno mueva un dedo.

Violencia estatal para el pueblo,… pic.twitter.com/cFA3Haqf4N — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 22, 2025

Muertos pertenecían a una banda delictiva

Indicaron que un agente falleció tras ser atacado a balazos por los reos, y otro resultó herido. Los internos también sometieron a los oficiales, les arrebataron sus armas y los ataron.

Por otro lado, las autoridades policiales indicaron que al momento de entrar al interior de la cárcel encontraron 14 presos muertos que, según se presume, pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) rivales conocidos como Los Choneros y Los Lobos.

#Ecuador || Unos 14 fallecidos entre estos un guía penitenciario, y 12 heridos, dejó una masacre ocurrida en el penal de Machala, luego que en un confuso hecho reclusos atacaron a los guías. Durante la acción, también se fugaron varios reos cuyo número no han precisado las… pic.twitter.com/I3574q64RF — Resistencia (@Resistencia1821) September 22, 2025

Además, señalaron que el caos también provocó la fuga de un número aún por determinar de reos, aunque las autoridades confirmaron la recaptura de al menos una docena de ellos en las inmediaciones de la prisión de Machala.