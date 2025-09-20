DHS cancela Estatus de Protección Temporal para Siria

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el viernes 19 de septiembre la cancelación de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Siria, una medida que busca restaurar la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos.

En un comunicado publicado en su portal web, la secretaria del DHS, Kristi Noem, oficializó la decisión. «Así es como se ve la restauración de la cordura en el sistema de inmigración de Estados Unidos».

«Las condiciones en Siria ya no impiden que sus nacionales regresen a casa. Siria ha sido un foco de terrorismo y extremismo durante casi dos décadas, y permitir que los sirios permanezcan en nuestro país es contrario a nuestro interés nacional. El TPS está destinado a ser temporal», destacó el comunicado del DHS.

Tienen plazo de 60 días para salid de EE.UU.

Por otro lado, el DHS, precisó que la decisión otorga a los nacionales sirios un plazo de 60 días para salir voluntariamente del país y regresar a su hogar.

De la misma manera, instaron a los migrantes sirios a utilizar la aplicación «CBP One» de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para reportar su salida y aprovechar un proceso seguro que incluye un billete de avión de cortesía, una bonificación de salida de $1.000, y la posibilidad de futuras oportunidades de inmigración legal.

Por último, advirtieron que una vez que expire el plazo de 60 días, cualquier nacional sirio admitido bajo el TPS que no haya iniciado su proceso de salida voluntaria estará sujeto a arresto y deportación. La administración advierte que cualquier extranjero que obligue al DHS a arrestarlo y removerlo, nunca más se le permitirá regresar a los Estados Unidos.

