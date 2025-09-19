CBP incauta $840K en metanfetamina en la frontera de Texas

Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) asignados al Puente Internacional de Veteranos interceptaron un cargamento de metanfetamina con un valor estimado de $840,679, oculta en un vehículo.

En un comunicado, explicaron que la incautación se ejecutó el jueves, 11 de septiembre, cuando un ciudadano mexicano de 43 años intentó ingresar a los Estados Unidos en una camioneta Ford Explorer 2014.

Contaron con el apoyo de la unidad canina

Señalaron que el vehículo fue seleccionado para una inspección secundaria tras un escaneo que detectó anomalías. Con la ayuda de una unidad canina, los oficiales de CBP descubrieron 42 paquetes escondidos en el vehículo, los cuales contenían un total de 91.42 libras de metanfetamina.

Al respecto, el director del Puerto Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville señaló que «nuestros oficiales se mantienen vigilantes en el desempeño de sus deberes y sus esfuerzos condujeron a esta importante incautación de drogas. Impidiendo que narcóticos peligrosos lleguen a nuestras calles y comunidades».

Por último, indicaron que los oficiales de CBP incautaron los narcóticos y el vehículo, y agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.

