Venezolano sentenciado a 10 años de prisión por trata de personas en Texas

Texas.- Un migrante venezolano fue sentenciado a 10 años de prisión por dos cargos de trata de personas y posesión de un arma de fuego.

Así lo dio a conocer un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que identificó al venezolano como Edson Jose Contreras-Torrealba, de 34 años.

Explicaron que la sentencia fue dictada el 16 de septiembre por un juez federal en San Antonio, Texas, tras una investigación del HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) con la ayuda del Departamento de Policía local.

Reclutaba mujeres adultas para ofrecer servicios sexuales

Según documentos judiciales, Contreras-Torrealba y otro cómplice reclutaron y transportaron a varias mujeres adultas para ofrecer servicios sexuales a cambio de un pago.

De la misma manera, señalaron que las víctimas no podían salir del apartamento o de las habitaciones de hotel sin permiso. Se les obligaba a trabajar a toda hora. Contreras-Torrealba portaba una pistola de 9 mm en el momento de su arresto, el 19 de agosto de 2024.

Al respecto, Craig Larrabee, Agente Especial a cargo del HSI en San Antonio, destacó que “la sentencia de este depredador internacional subraya nuestro inquebrantable compromiso de proteger a los más vulnerables y combatir a las organizaciones criminales transnacionales».

«Este caso destaca la importancia de la colaboración entre nuestros socios locales para desmantelar redes criminales que afectan a San Antonio y a otros lugares. El HSI continuará priorizando la lucha contra la trata de personas», acotó.

