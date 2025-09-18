Noboa anuncia consulta popular para convocar a una Constituyente

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa instó a la ciudadanía para que respalde una consulta popular y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

A través de una misiva publicada en sus redes sociales, destacó que el objetivo de la medida es «liberar» al país de lo que describe como un «secuestro por instituciones que olvidaron a quienes debían servir».

De la misma manera, el mandatario asegura que el país ha estado «detenido» por demasiado tiempo y que es necesario dejar atrás el pasado.

«Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo», afirmó.

Busca devolver el poder al pueblo ecuatoriano

Por otro lado, Noboa explicó que el pueblo votó por un cambio que no se puede concretar mientras las «reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen».

Además, el primer mandatario señala que las preguntas claras que su gobierno presentó para la consulta popular fueron rechazadas «a base de puro activismo político», a pesar de que «el pueblo aceptaría esos cambios».

En este sentido, el mandatario sostiene que «no hay espacio para la excusa, solo para la acción». Convocando a la Asamblea Constituyente, Noboa busca devolver el poder al pueblo para que sea este quien decida el marco normativo de un «nuevo Ecuador».

Por último, concluyó su mensaje con la convicción de que «la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad».

