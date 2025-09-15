martes, septiembre 16, 2025
Charlotte FC asegura oficialmente su lugar en los playoffs de la Copa MLS 2025

Cortesía: Charlotte FC
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Gracias a una victoria por 3-0 sobre el Inter Miami CF y una victoria por 2-1 de los Portland Timbers sobre los New York Red Bulls, Charlotte FC se aseguró un lugar en los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025 en el partido del sábado 13 de septiembre.

Un triplete de Idan Toklomati y una actuación estelar de Kristijan Kahlina sellaron la victoria para The Crown, pero aún necesitaban un resultado más para favorecerlos.

Ese resultado llegó temprano el domingo por la mañana cuando los Portland Timbers derrotaron a los New York Red Bulls, haciendo matemáticamente imposible que Charlotte terminara por debajo de la línea de corte de los playoffs.

Consulte el Centro de Playoffs de CLTFC para obtener todo lo relacionado con los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025.

Ha sido una temporada histórica para The Crown, superando su récord de puntos en una temporada regular a falta de cuatro partidos. Además, igualaron el récord de la era posterior a la tanda de penaltis de la racha de victorias más larga con la victoria del sábado 13 de septiembre.

Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para asegurar un partido de playoffs en casa. La próxima prueba para The Crown será el sábado 20 de septiembre, como visitante contra el New York City FC.

El próximo partido del Charlotte FC es el sábado 27 de septiembre contra CF Montréal en el Bank of America Stadium a las 7:30 p. m. Únase a nosotros para la Noche Por La Cultura mientras The Crown continúa su avance hacia los playoffs.

Con información de Charlotte FC

