Mujer de Mecklenburg acusada de fraude de seguros

Raleigh, NC.- El Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de Joyce Elaine Hawkes, de 55 años de edad y residente de 710 Parkaire Lane, Charlotte. Hawkes está acusada de fraude de seguros, un delito grave.

Según agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte, Hawkes alteró las facturas para intentar obtener el pago de su póliza de seguro para mascotas con Health Paws Pet Insurance.

El incidente ocurrió el 11 de diciembre de 2024, según la orden judicial.

A Hawkes se le emitió una citación penal el 18 de agosto y está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito del Condado Mecklenburg el 19 de septiembre.

“El fraude de seguros perjudica a todos los habitantes de Carolina del Norte”, dijo el Comisionado Causey. “Delitos de seguros como este suelen afectar a diversas situaciones. Estoy luchando contra ellos persiguiendo y enjuiciando enérgicamente este tipo de delitos”.

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos de cuello blanco, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o al número gratuito desde cualquier lugar de Carolina del Norte al 888-680-7684.

La información también está disponible en www.ncdoi.gov .

