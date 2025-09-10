Presentan cargos federales a ciudadanos de EE.UU. por crímenes en Camerún

Washington.- Un gran jurado federal ha presentado una acusación de ocho cargos contra los ciudadanos estadounidenses por supuestamente organizar, dirigir y financiar secuestros, atentados y asesinatos en su país natal, la República de Camerún.

Así lo dio a conocer del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un comunicado, en el que detalló que los acusados fueron identificados como Benedict Nwana Kuah, de 51 años, y Pascal Kikishy Wongbi, de 52 años.

Explicaron que los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración para matar, secuestrar y mutilar personas en el extranjero, además de conspiración para proporcionar apoyo material y lavado de dinero.

Fueron acusados para intimidar a la población civil

De la misma manera, indicaron que según la acusación, ambos hombres son líderes de las llamadas Fuerzas de Defensa de Ambazonia (ADF), un grupo de combatientes armados que busca crear una nueva nación. Se les acusa de dirigir a sus «combatientes» para intimidar a la población civil y a los funcionarios del gobierno camerunés.

Por otro lado, reiteraron que el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y sus colaboradores continuarán persiguiendo a quienes utilizan a Estados Unidos como refugio para orquestar la violencia en otras partes del mundo.

En este sentido, recordaron que desde 2003, el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra del HSI ha impedido la entrada al país de más de 390 sospechosos.

