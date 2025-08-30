Estadounidense fue arrestada por agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el arresto de una ciudadana estadounidense que intentó atropellar a un agente de la Patrulla Fronteriza que estaba deteniendo a inmigrantes indocumentados

La detenida fue identificada como Olivia G. Wilkins, de 24 años. El incidente ocurrió el 25 de agosto de 2025 en Maine, mientras los agentes del DHS asistían a la policía local en un accidente de un vehículo comercial que transportaba a dos inmigrantes indocumentados.

Explicaron en el comunicado que los individuos indocumentados fueron identificados como Jhoan Andrés Ortiz-Calderón, quien tenía una orden de deportación final, y Víctor Hugo Cardona-Calderón, quien había sobrepasado el tiempo de su visa y no tenía permiso de trabajo.

Mientras los agentes escoltaban a los detenidos a un vehículo de la Patrulla Fronteriza, Wilkins, una transeúnte, comenzó a hostigar verbalmente a los oficiales. Luego, se subió a su vehículo y condujo a toda velocidad hacia el grupo de agentes, derrapando y casi colisionando con ellos.

Asimismo, acotaron que los ayudantes del Sheriff del condado Knox persiguieron a Wilkins, quien posteriormente chocó su vehículo. Fue arrestada y acusada de múltiples delitos, incluyendo conducción imprudente agravada y amenazas con un arma peligrosa.

Ver más: Tribunal de apelaciones autoriza la finalización del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

Alertan sobre la “retórica tóxica”

Por su parte, un portavoz del DHS señaló que este incidente es el último de una serie de ataques contra agentes federales de inmigración. Mencionó otros actos de violencia, como una carta con una sustancia sospechosa enviada a una oficina de ICE, un asalto violento en San Francisco y una amenaza de bomba en Dallas.

El portavoz atribuyó este aumento de la violencia a la «retórica tóxica» de políticos, activistas y medios de comunicación que «demonizan» a las fuerzas del orden.

Por último, el DHS ha hecho un llamado a los políticos de «ciudades santuario» y a los medios a «bajar la temperatura» de su retórica, que, según ellos, ha «alimentado una cultura de odio» y ha resultado en un aumento del 1.000 por ciento en los asaltos a agentes.

Video: Cuatro conductores detenidos por no respetar la señal del bus escolar en Gastonia