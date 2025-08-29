Trump proclama el Día del Trabajo 2025

Washington.- El presidente Donald Trump proclamó oficialmente el 1 de septiembre de 2025 como el Día del Trabajo.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado que acompaña la proclamación. En el que el presidente elogió la «inquebrantable resiliencia» del trabajador estadounidense.

De la misma manera, el primer mandatario afirmó que la grandeza del país «siempre ha residido en la fuerza de su fuerza laboral».

La proclama destaca el compromiso de la administración de revertir la «trágica» caída de la base manufacturera del país. Según el presidente, las políticas pasadas «permitieron que nuestros trabajos fueran enviados a costas lejanas» y «diezmaron nuestras industrias».

Buscan restaurar la dignidad del trabajo

Por otro lado, el escrito señala que su administración está «restaurando la dignidad del trabajo y poniendo al trabajador estadounidense en primer lugar» desde el 20 de enero de 2025. Las medidas mencionadas incluyen:

Fomentar la compra y contratación de productos y personal estadounidenses.

Revitalizar las ciudades manufactureras.

Asegurar acuerdos comerciales justos que protejan los empleos nacionales.

Recaudar «cientos de miles de millones de dólares» en ingresos por aranceles.

En este sentido, el presidente Trump subrayó que su liderazgo está «trayendo trabajos de vuelta a América, y esos trabajos van a los trabajadores nacidos en Estados Unidos».

Por último, la proclamación concluye con un llamado a todos los funcionarios y ciudadanos para que observen el Día del Trabajo con programas y ceremonias que honren a la fuerza laboral del país.

