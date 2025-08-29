Fallo judicial mantiene el TPS para venezolanos en EE. UU.

Washington.- Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó el viernes 29 de agosto a favor de los migrantes venezolanos, impidiendo que la administración de Donald Trump ponga fin a su Estatus de Protección Temporal (TPS).

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida migratoria de la corte confirma un fallo anterior y argumenta que es probable que los demandantes ganen el caso porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene la facultad legal para anular una extensión del programa de protección.

Se conoció que la corte señaló que «al promulgar la ley del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral».

Además, el fallo de la corte federal de San Francisco, liderado por el juez Edward Chen, había congelado previamente la terminación del TPS, pero la Corte Suprema anuló esa orden sin una explicación. Sin embargo, con esta nueva decisión del Noveno Circuito, las protecciones se mantienen vigentes.

No han especificado el impacto del fallo

Por otro lado, es de destacar que en la nueva medida no se ha especificado el impacto que tendrá el fallo en los venezolanos cuyas protecciones expiraron recientemente.

Es de recordar, que la administración de Trump ha intentado revocar el estatus de protección, a pesar de que millones de venezolanos han huido de su país debido a la crisis política, económica y humanitaria.

Asimismo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, había sostenido que las condiciones en Venezuela habían mejorado lo suficiente para un retorno seguro.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una declaración oficial.

