Anuncian a los ganadores del Premio Carolina del Norte 2025

Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció que entregará el máximo honor civil del estado, el Premio de Carolina del Norte, a seis distinguidos norcarolinianos el jueves 13 de noviembre en el histórico Grove Park Inn de Asheville. Esta es la primera vez que la ceremonia se celebra fuera de Raleigh.

Todos los ingresos por la venta de entradas para la ceremonia de premiación se destinarán a la Fundación Comunitaria de Carolina del Norte para ayudar a las comunidades a recuperarse del huracán Helene. Las entradas se pueden comprar en línea aquí. El evento de este año contará con actuaciones especiales y ofertas exclusivas, y se centrará en la resiliencia del oeste de Carolina del Norte.

Los homenajeados de 2025 son Woody Platt y Buddy Melton por Bellas Artes, Wiley Cash por Literatura, Roy Williams y James Ferguson por Servicio Público, y Kathie Dello por Ciencia.

El Premio de Carolina del Norte fue creado por la Asamblea General en 1961 para reconocer contribuciones significativas al estado y a la nación en los campos de las bellas artes, la literatura, el servicio público y la ciencia. Desde su creación, más de 300 hombres y mujeres notables han sido galardonados por el estado de Carolina del Norte. Entre los galardonados anteriores se encuentran William Friday, James Taylor, Etta Baker, Maya Angelou, Lee Smith, Eric Church, Selma Burke y Branford Marsalis.

Además, el Comité de Premios de Carolina del Norte está compuesto por Nina S. Szlosberg-Landis (Presidenta), Wendy Brenner, Joe Sam Queen y Margaret Weller Stargell. Los premios son administrados por el Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte.

Destinatarios del premio 2025

Bellas Artes: Woody Platt

Woody Platt es un guitarrista, vocalista, compositor y productor de bluegrass ganador de un Grammy, originario de Brevard, Carolina del Norte. Graduado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Platt es miembro fundador de la banda de bluegrass y roots con sede en el oeste de Carolina del Norte, Steep Canyon Rangers.

Bellas Artes: Buddy Melton

Como guía y miembro fundador de la banda de bluegrass Balsam Range, el violinista y cantante Buddy Melton ha sido la voz detrás de múltiples éxitos y se ha presentado en algunos de los escenarios más prestigiosos del país, como el Grand Ole Opry, el Telluride Bluegrass Festival y el Merlefest. Balsam Range ha recibido innumerables premios de la Asociación Internacional de Música Bluegrass (IBMA), incluyendo múltiples trofeos a Artista del Año, Grupo Vocal del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Literatura: Wiley Cash

Wiley Cash es un galardonado autor de cuatro novelas, éxito de ventas del New York Times. Ha publicado extensamente sobre temas que abarcan desde el medio ambiente hasta la música, y es el presentador del podcast «Our State Book Club». Enseña escritura de ficción en la Universidad de Carolina del Norte en Asheville, donde se desempeña como director ejecutivo de Artes Literarias.

Servicio público: James Ferguson

James Ferguson II, originario de Asheville, fue un abogado pionero en derechos civiles, conocido por su participación en un fallo histórico de la Corte Suprema en 1970 que exigió a los distritos escolares la desegregación en sus escuelas. Ferguson se licenció en la Universidad Central de Carolina del Norte y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia en 1967.

Servicio público: Roy Williams

Roy Williams se retiró en 2021 con la tercera mayor cantidad de victorias para un entrenador de la División I (903) y el sexto porcentaje de victorias más alto (.774) en la historia del baloncesto universitario. El jugador de Asheville fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2007, donde es uno de los 14 Tar Heels consagrados.

Ciencia: Kathie Dello

Finalmente hay que destacar que la Dra. Kathie Dello es climatóloga estatal de Carolina del Norte y directora de la Oficina Estatal del Clima de Carolina del Norte (NCSCO) en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la primera mujer en ocupar el cargo. También es codirectora de la Alianza para la Adaptación Climática de las Carolinas de la NOAA, trabajando para promover la resiliencia climática en la región.