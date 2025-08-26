Charlotte, NC.- El entrenador en jefe de los Hornets, Charles Lee, y el ex jugador de los Charlotte Hornets, Marvin Williams, entrenaron a los 60 mejores niños y niñas de secundaria de 21 países de África en el 21.º campamento de Baloncesto Sin Fronteras (BWB) África, que se llevó a cabo en Petit Stade y BK Arena en Kigali, Ruanda, desde el sábado 23 de agosto hasta el martes 26 de agosto, lo que marca la primera vez que el programa global de desarrollo y extensión comunitaria del baloncesto de la NBA y la FIBA se lleva a cabo en África Oriental después de ediciones anteriores en Angola, Egipto, Senegal y Sudáfrica.
Además de Lee y Williams, los campistas, que incluyen a dos prospectos de la NBA Academy Africa, los entrenó Tamika Catchings, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, Kerry Kittles, miembro del Segundo Equipo de Novatos de la NBA 1996-97, Lloyd Pierce, entrenador asistente de los Indiana Pacers, y Micah Nori, entrenador asistente de los Minnesota Timberwolves.
Luca Desta (Etiopía), vicepresidente de Scouting Global de los Utah Jazz; Patrick Engelbrecht (Sudáfrica), director de Scouting Global y Asuntos Internacionales de los Toronto Raptors; Patrick Hunt (Australia), presidente de la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto; y Prosper Karangwa (Ruanda), vicepresidente de Personal de Jugadores de los Philadelphia 76ers, dirigirán el campamento de BWB África. Jonathan Lee, entrenador principal de fuerza y acondicionamiento de los Raptors, y Jasen Powell, director de Servicios Médicos y entrenador atlético principal de los LA Clippers, fueron los entrenadores de rendimiento deportivo del campamento.
Los jugadores y entrenadores guiaron a los campistas a través de diversas actividades, incluyendo ejercicios de eficiencia de movimiento, estaciones de habilidades ofensivas y defensivas, concursos de triples, partidos de 5 contra 5 y sesiones de desarrollo de habilidades para la vida y liderazgo. El último día del campamento, el martes 26 de agosto, una ceremonia otorgará el premio al Jugador Más Valioso del Campamento Kim Bohuny, el Premio a la Deportividad Patrick Baumann, el Premio al Jugador con Mayor Progreso BJ Johnson, el Premio al Campeón de Triples y el Premio al Jugador Más Valioso Defensivo a los jugadores y jugadoras que se destacan en la cancha y como líderes.
Los jugadores y entrenadores también participaron en programas de responsabilidad social, incluyendo una clínica de baloncesto en silla de ruedas en colaboración con la Federación de Baloncesto de Ruanda (FERWABA) y una clínica para 100 mujeres mayores en colaboración con la organización internacional de deporte para el desarrollo Shooting Touch el domingo 24 de agosto, y una clínica de entrenamiento y un taller de liderazgo Her Time to Play para las campistas femeninas el lunes 25 de agosto.
BWB ha llegado a más de 4.600 participantes de 144 países y territorios desde 2001, con 142 excampistas reclutados en la NBA y la WNBA o firmados como agentes libres. Catorce excampistas de BWB África han sido reclutados en la NBA y la WNBA desde el primer campamento de BWB África en 2003.
Sigue el campamento usando el hashtag #BWBAfrica en Facebook, Instagram y X. Descubre más sobre BWB en BasketballWithoutBorders.com , en YouTube ( Basketball Without Borders ) y en Instagram (@basketballwithoutborders ).
