Los jugadores y entrenadores guiaron a los campistas a través de diversas actividades, incluyendo ejercicios de eficiencia de movimiento, estaciones de habilidades ofensivas y defensivas, concursos de triples, partidos de 5 contra 5 y sesiones de desarrollo de habilidades para la vida y liderazgo. El último día del campamento, el martes 26 de agosto, una ceremonia otorgará el premio al Jugador Más Valioso del Campamento Kim Bohuny, el Premio a la Deportividad Patrick Baumann, el Premio al Jugador con Mayor Progreso BJ Johnson, el Premio al Campeón de Triples y el Premio al Jugador Más Valioso Defensivo a los jugadores y jugadoras que se destacan en la cancha y como líderes.