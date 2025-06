Charlotte, NC.- Durante los minicampamentos y entrenamientos organizados, los Carolina Panthers estudian muchas horas de video, pero no todo gira en torno al fútbol americano. Su entrenador, Dave Canales, encontró en las Finales de la NBA una herramienta poderosa para enseñar y motivar a su equipo.

