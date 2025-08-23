Mooresville, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte realizaron dos operativos recientes que dejaron a dos hombres detenidos por delitos relacionados con armas de fuego y narcóticos. Ambos casos exponen la manera en que las drogas y el crimen organizado siguen impactando a las comunidades locales.

El primer procedimiento ocurrió el 21 de agosto de 2025 en Mooresville. La policía ejecutó una orden de registro en una residencia ubicada en 311 S. Calle Magnolia como parte de una investigación sobre un arma de fuego robada. Durante la intervención, los detectives identificaron a Gregory Adam Newton, de 41 años, como principal sospechoso. Newton, residente de la zona y con antecedentes penales previos, quedó acusado de robar el arma.

Dentro de la vivienda, los agentes localizaron el arma buscada y aproximadamente 7 gramos de metanfetamina. Los detectives imputaron a Newton por tres delitos graves: robo de arma de fuego, posesión de un arma siendo un delincuente condenado y posesión de metanfetamina, una sustancia controlada de la Lista II. El hombre permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Iredell.

Un día después, el viernes 22 de agosto, el Departamento de Policía de Statesville ejecutó otra orden de registro en el 1011 Wilmington Avenue. Este allanamiento formó parte de una investigación de drogas que se extendió por casi seis meses. Los investigadores localizaron crack cocaína y MDMA comprimidos en pastillas con identificadores únicos.

El operativo concluyó con el arresto de Kaseem Alie Miller, de 48 años, residente de Statesville. Los oficiales lo acusaron de dos cargos de posesión con intención de vender y entregar cocaína (PWISD). El magistrado Watkins le fijó un bono asegurado de 40.000 dólares, mientras la policía anticipa cargos adicionales relacionados con la investigación.

Las autoridades locales subrayaron que estos procedimientos forman parte de un esfuerzo coordinado para frenar el acceso ilegal a drogas y armas. “Niños… las drogas no pagan… bueno, ¡a menos que te guste un sándwich de Bolonia nocturno a cambio!”, señalaron en un comunicado, recordando que una vida delictiva conduce inevitablemente a la cárcel.

Los vecinos de ambas ciudades expresaron sorpresa ante los allanamientos, aunque coincidieron en la importancia de estas acciones para proteger a la comunidad. Tanto en Mooresville como en Statesville, la policía reiteró el llamado a los ciudadanos para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa.

Con estos arrestos, las autoridades envían un mensaje claro: tolerancia cero frente a la combinación de drogas, armas y reincidencia criminal.

