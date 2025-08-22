Reserva Federal actualiza su estrategia de política monetaria

Washington.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aprobó las actualizaciones a su Declaración sobre Objetivos de Largo Plazo y Estrategia de Política Monetaria, documento conocido como la declaración de consenso, que define el enfoque del organismo frente a las condiciones económicas y orienta sus decisiones en materia de política monetaria.

En un comunicado de la Reserva Federal (FED) destacó que su estrategia tiene como misión central promover el empleo máximo y la estabilidad de precios en beneficio del bienestar de todos los estadounidenses, principios que guían su mandato constitucional.

Además, señaló que el FOMC adoptó por primera vez un marco estratégico en 2012. Posteriormente, en 2019-2020 realizó la primera revisión pública del mismo, y en noviembre de 2024 se anunció el inicio de la revisión de 2025.

En este sentido, señalaron que las actualizaciones presentadas incorporan lecciones derivadas de la evolución de la economía en los últimos cinco años, con el objetivo de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad de la política monetaria.

La inflación no fue objeto de revisión

Por otro lado, detallaron que en el marco de esta revisión, se llevaron a cabo eventos de escucha ciudadana (Fed Listens) en bancos de la Reserva Federal de todo el país, así como una conferencia de investigación en mayo de este año, donde expertos académicos y líderes comunitarios discutieron el impacto de la política monetaria en diversos sectores.

De la misma manera, señalaron que la meta de inflación de 2% en el largo plazo, considerada esencial para mantener la estabilidad de precios, no fue objeto de revisión en esta actualización.

Además, acotaron que los analistas señalan que la nueva declaración busca reafirmar la credibilidad de la Reserva Federal en un contexto marcado por los efectos de la pandemia, la inflación elevada de los primeros años de la década y la necesidad de adaptar la estrategia de política monetaria a escenarios cambiantes.

En este sentido, destacaron que con esta decisión, la FED envía un mensaje de continuidad y ajuste fino: mantener los objetivos de estabilidad y empleo, pero con mayor apertura al escrutinio público y con herramientas que le permitan responder con flexibilidad ante posibles crisis futuras.

