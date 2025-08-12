Washington.- El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó que en julio el Índice de Precios de Consumo (IPC), el cual influye en la inflación en Estados Unidos se mantuvo en 2,7 %. Mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, registró un incremento del 3,1 %.

En su informe mensual, en términos intermensuales la inflación general subió un 0,2 %, y la subyacente un 0,3 %, tras las alzas de 0,3 % y 0,2 % respectivamente registradas en el mes anterior. El índice de vivienda avanzó un 0,2 % en julio, manteniéndose como el principal impulsor de las subidas mensuales en todos los artículos durante los últimos meses.

En cuanto a los precios de los alimentos, estos se mantuvieron estables en julio, tras incrementos del 0,3 % en meses anteriores.

La Casa Blanca destacó que la inflación superó las expectativas

Por su parte la Casa Blanca, un comunicado oficial resaltó que “la inflación superó las expectativas del mercado una vez más y se mantiene estable, lo que subraya el compromiso del presidente Trump de reducir los costos para las familias y empresas estadounidenses”.

La administración subrayó que “los datos siguen demostrando que los partidarios del pánico se equivocan: los aranceles del presidente Trump están generando miles de millones de dólares, el optimismo de las pequeñas empresas está en su nivel más alto en cinco meses y los salarios reales están aumentando”.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, destacó que “desde que el presidente Trump asumió el cargo, la inflación se mantiene en el 1,9 %, baja y estable”. Además, informó que los ingresos semanales promedio reales aumentaron en julio, con salarios reales que subieron un 1,3 % respecto al año anterior, marcando incrementos consecutivos mes a mes desde el inicio del mandato.

Por último, la Casa Blanca señaló que los precios de productos básicos continúan descendiendo, beneficiando las compras de regreso a clases. Los precios de la energía disminuyeron en julio, destacando la gasolina, que bajó casi un 10 % interanual, y el propano, que retrocedió un 2,5 % respecto al mismo periodo del año pasado.

