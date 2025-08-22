viernes, agosto 22, 2025
Modified date:

Ola de atentados en Colombia deja al menos 19 muertos y decenas de heridos

INTERNACIONALES
Colombia ha registrado una de las jornadas más críticas de violencia en los últimos meses, tras una serie de atentados perpetrados en menos de 24 horas en distintos puntos del país.
Foto: Cortesía X @alejoeder
Maria Gabriela Perez

Bogotá.- Colombia ha registrado una de las jornadas más críticas de violencia en los últimos meses, tras una serie de atentados perpetrados en menos de 24 horas en distintos puntos del país.

A través de varios medios de comunicación se conocieron que los ataques, que se atribuyen preliminarmente a disidencias de las antiguas FARC, han dejado hasta el momento un saldo de al menos 19 personas fallecidas y más de 65 heridas, la mayoría civiles.

La más reciente explosión se registró en la madrugada del viernes 22 de agosto, alrededor de las 3:00 a.m. en el municipio de Florencia, capital del departamento de Caquetá.

Según informes preliminares, un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 12 con calle 15, a pocos metros de la sede de la Alcaldía, en una zona comercial y de alto tráfico peatonal.

Al menos 13 funcionarios de seguridad muertos

Mientras que al final de la tarde del jueves 21 de agosto comenzaron los atentados con un ataque contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en El Chispero, zona rural de Amalfi (Antioquia). La aeronave fue impactada mientras realizaba una operación de erradicación de cultivos ilícitos, provocando la muerte de 13 uniformados que se encontraban a bordo.

Horas más tarde, en Cali (Valle del Cauca), la capital del suroccidente colombiano, la violencia volvió a golpear con fuerza. Un camión cargado con explosivos fue detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Una de las principales instalaciones de formación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Autoridades policiales, indicaron que el atentado dejó seis muertos y 65 heridos, todos civiles que transitaban por la zona, de acuerdo con el balance oficial de la Alcaldía.

Además, la explosión ocasionó graves daños materiales sobre la Carrera Octava de Cali, una avenida comercial de alta circulación. En el lugar fue capturado un presunto integrante de las disidencias de las FARC, que habría participado en la planificación del atentado.

Petro declarará al Clan del Golfo como organización terrorista

Por su parte, el presidente Gustavo Petro declarará como organizaciones terroristas al Clan del Golfo, al Estado Mayor Central (EMC) y a la Segunda Marquetalia, estructuras armadas ilegales que, según el mandatario, “son la junta del narcotráfico en Colombia y deben ser perseguidas en cualquier lugar del planeta”.

“El terrorismo son aquellos actos que buscan irradiar pánico en la población civil”. Además, advirtió que no se tolerarán más acciones que atenten contra la seguridad nacional.

