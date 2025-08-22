Ola de atentados en Colombia deja al menos 19 muertos y decenas de heridos

Bogotá.- Colombia ha registrado una de las jornadas más críticas de violencia en los últimos meses, tras una serie de atentados perpetrados en menos de 24 horas en distintos puntos del país.

A través de varios medios de comunicación se conocieron que los ataques, que se atribuyen preliminarmente a disidencias de las antiguas FARC, han dejado hasta el momento un saldo de al menos 19 personas fallecidas y más de 65 heridas, la mayoría civiles.

La más reciente explosión se registró en la madrugada del viernes 22 de agosto, alrededor de las 3:00 a.m. en el municipio de Florencia, capital del departamento de Caquetá.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que… pic.twitter.com/UE3FO2YicW — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

Según informes preliminares, un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 12 con calle 15, a pocos metros de la sede de la Alcaldía, en una zona comercial y de alto tráfico peatonal.

El atentado en Florencia se suma a los ocurridos el pasado 21 de agosto en Cali y Antioquia. ¡La violencia está desatada en Colombia! 😔👇#Caqueta #AtentadoenCali https://t.co/NoEVn9AWuY — Colombia.com (@ColombiacomTW) August 22, 2025

Al menos 13 funcionarios de seguridad muertos

Mientras que al final de la tarde del jueves 21 de agosto comenzaron los atentados con un ataque contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en El Chispero, zona rural de Amalfi (Antioquia). La aeronave fue impactada mientras realizaba una operación de erradicación de cultivos ilícitos, provocando la muerte de 13 uniformados que se encontraban a bordo.

#Atención / Un video que habría sido tomado por los presuntos autores del atentado perpetrado en la mañana de este 21 de agosto contra un helicóptero antinarcóticos en la zona rural de Amalfi, #Antioquia, muestra su celebración tras el estallido de la aeronave. El hecho deja… pic.twitter.com/6LoLhJAxN9 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 22, 2025

Horas más tarde, en Cali (Valle del Cauca), la capital del suroccidente colombiano, la violencia volvió a golpear con fuerza. Un camión cargado con explosivos fue detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Una de las principales instalaciones de formación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

🇨🇴 | Revelan la identidad de los 12 policías asesinados en el ataque con dron contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia. El atentado es atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”.#NewsOnDemand pic.twitter.com/CiXLi1dJoA — News On Demand (@OnDemand_News) August 22, 2025

Autoridades policiales, indicaron que el atentado dejó seis muertos y 65 heridos, todos civiles que transitaban por la zona, de acuerdo con el balance oficial de la Alcaldía.

Además, la explosión ocasionó graves daños materiales sobre la Carrera Octava de Cali, una avenida comercial de alta circulación. En el lugar fue capturado un presunto integrante de las disidencias de las FARC, que habría participado en la planificación del atentado.

Caleños, desde la madrugada nuestros equipos están en el barrio La Base apoyando a las familias afectadas por la explosión. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus seres queridos. Avanzamos en labores de limpieza y en un censo de daños para gestionar la ayuda necesaria.… pic.twitter.com/2sx7B7CrY5 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 22, 2025

Petro declarará al Clan del Golfo como organización terrorista

Por su parte, el presidente Gustavo Petro declarará como organizaciones terroristas al Clan del Golfo, al Estado Mayor Central (EMC) y a la Segunda Marquetalia, estructuras armadas ilegales que, según el mandatario, “son la junta del narcotráfico en Colombia y deben ser perseguidas en cualquier lugar del planeta”.

“El terrorismo son aquellos actos que buscan irradiar pánico en la población civil”. Además, advirtió que no se tolerarán más acciones que atenten contra la seguridad nacional.

