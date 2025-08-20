miércoles, agosto 20, 2025
Modified date:

Tribunal de Bogotá ordenó libertad inmediata de Álvaro Uribe

INTERNACIONALES
15
Veredicto del caso de Ghislaine Maxwell se extiende
Maria Gabriela Perez

Bogotá.-  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la decisión del máximo ente judicial revoca la orden de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito, que había dispuesto la “privación de libertad inmediata” del exmandatario.

Trascendió que la Sala Penal del Tribunal, los argumentos que justificaban la detención eran “vagos, indeterminados e imprecisos”. Además, enfatizaron que no demostraban por qué la medida era necesaria para la convivencia pacífica y el orden social.

Es de mencionar, que Uribe Vélez  había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos a testigos. Desde el 1 de agosto se encontraba bajo arresto domiciliario en su finca de Rionegro (Antioquia).

Ver más: Setencian a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Asimismo, la decisión destaca que el exmandatario colombiano podrá permanecer en libertad mientras se resuelve la apelación a la sentencia.

Agradeció el apoyo de los colombianos

Tras conocer el fallo, Uribe escribió en su cuenta de X que “cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

Es de recordar, que el caso contra Uribe, el primer expresidente colombiano en enfrentar una condena penal, ha generado gran debate político y jurídico en el país.

Video: Isla Santa Rosa, el foco del conflicto entre Perú y Colombia

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
146,539FansMe gusta
19,944SeguidoresSeguir
2,550SeguidoresSeguir
36,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,107SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.