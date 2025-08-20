Tribunal de Bogotá ordenó libertad inmediata de Álvaro Uribe

Bogotá.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la decisión del máximo ente judicial revoca la orden de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito, que había dispuesto la “privación de libertad inmediata” del exmandatario.

Trascendió que la Sala Penal del Tribunal, los argumentos que justificaban la detención eran “vagos, indeterminados e imprecisos”. Además, enfatizaron que no demostraban por qué la medida era necesaria para la convivencia pacífica y el orden social.

Es de mencionar, que Uribe Vélez había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos a testigos. Desde el 1 de agosto se encontraba bajo arresto domiciliario en su finca de Rionegro (Antioquia).

Asimismo, la decisión destaca que el exmandatario colombiano podrá permanecer en libertad mientras se resuelve la apelación a la sentencia.

Agradeció el apoyo de los colombianos

Tras conocer el fallo, Uribe escribió en su cuenta de X que “cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 20, 2025

Es de recordar, que el caso contra Uribe, el primer expresidente colombiano en enfrentar una condena penal, ha generado gran debate político y jurídico en el país.

