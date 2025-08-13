Charlotte, NC.- Reginald Maraeus Moses, de 21 años de edad y residente de Charlotte, recibió sentencia por robar varias armas de fuego a un armero con licencia en Charlotte, anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Moses deberá cumplir 27 meses en la Oficina Federal de Prisiones, seguidos de dos años bajo supervisión judicial.

Charlotte man is sentenced to prison for stealing firearms from a licensed dealer.

Alicia Jones, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EE. UU. (ATF), División de Campo de Charlotte, y el jefe Johnny Jennings del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), se unen al fiscal estadounidense Ferguson para hacer el anuncio.

Según los registros judiciales, el 20 de febrero de 2024, Moses estrelló un vehículo robado contra Carolina Sporting Arms Company, Inc., ubicada en 8055 South Boulevard, Charlotte, con la intención de robar armas de fuego. Tras entrar en la tienda, Moses y un cómplice robaron 20 armas de fuego, incluyendo 18 pistolas y dos armas largas.

Moisés se declaró culpable de robo de un arma de fuego a un comerciante autorizado y de complicidad en el mismo.

Al hacer el anuncio, el fiscal estadounidense Ferguson agradeció a la ATF y al CMPD por su investigación del caso.

Además la fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte procesó el caso.

Este caso forma parte de la Operación «Recuperemos América», una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Finalmente, la Operación «Recuperemos América» optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro (PSN).

