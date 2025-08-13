Charlotte, NC.- Acceder a la historia local es tan fácil como abrir la aplicación de la cámara. El Departamento de Monumentos Históricos del Condado Mecklenburg ha colocado carteles con códigos QR en sitios históricos, facilitando más que nunca el descubrimiento de la historia local para residentes y visitantes.

Se han colocado más de 35 carteles en 14 lugares emblemáticos del condado Mecklenburg. Para conocer las historias de estos sitios emblemáticos, simplemente abra la aplicación de la cámara de su teléfono inteligente, escanee el código y haga clic en el enlace que aparece.

Lugares a conocer

Fábrica Savona : Esta fábrica textil, que data de 1915, llegó a emplear a 550 trabajadores. El edificio se ha revitalizado y ahora alberga oficinas y locales comerciales.

Bojangles Coliseum : anteriormente conocido como Charlotte Coliseum, este estadio multiusos fue construido en 1955.

Casa Massey-Clark : Siendo uno de los edificios más antiguos que se conservan en Matthews, es lógico que este sitio albergue ahora el Museo del Patrimonio de Matthews. La casa data de 1879.

Escuela Rosenwald #2 de Huntersville: Generaciones de niños afroamericanos se educaron aquí, una de las últimas escuelas Rosenwald que quedan en esa zona. La comunidad celebrará el centenario de la escuela en un evento especial el 20 de septiembre .

Otras ubicaciones de los carteles incluyen el edificio de oficinas Dr. Whitley en Mint Hill; Reid House en Matthews; Parkwood-Avenue ARP Church en Villa Heights; Franks House y el Palacio de Justicia del condado Mecklenburg en Uptown; y Ratcliffe-Otterbourg House en Crescent Heights.

“Muchos residentes quizá no sepan que la oficina en la que trabajan, el edificio donde rezan o una casa en su vecindario tienen más de cien años de historia”, dijo Stewart Gray, director de Monumentos Históricos. “Estos carteles con código QR son una forma rápida de descubrir las historias detrás de las estructuras que han dado forma a nuestra comunidad”.

Además el Departamento de Monumentos Históricos del Condado Mecklenburg colabora con la Comisión de Monumentos Históricos de Charlotte-Mecklenburg para proteger propiedades de importancia histórica mediante la recomendación de designaciones; la compra y venta de monumentos en peligro de extinción; la administración de revisiones de diseño; y la educación pública sobre la importancia de los monumentos históricos. Han ayudado a preservar más de 375 monumentos históricos, incluyendo viviendas, escuelas, cementerios, granjas y parques.

Finalmente, los propietarios de propiedades designadas como monumentos históricos pueden comunicarse con HL@MeckNC.gov para obtener información sobre cómo obtener una placa para su propiedad.

