Abrieron comentarios para revisión de reglas electorales

Raleigh, NC.- La Junta Estatal de Elecciones invita a los miembros del público a comentar sobre la determinación inicial de la Junta Estatal de que 38 reglas administrativas existentes son necesarias.

El período de comentarios, que comenzó el lunes 11 de agosto y finaliza el viernes 17 de octubre de 2025 , es parte de una revisión obligatoria cada 10 años para determinar si cada norma bajo revisión es necesaria.

De acuerdo con la Revisión Periódica y la Caducidad de las Normas Vigentes (NCGS § 150B-21.3A) , las agencias estatales deben revisar sus normas cada 10 años y determinar si son necesarias o innecesarias. Una norma es innecesaria si es obsoleta, redundante o innecesaria. Una norma necesaria es cualquier norma que no se ajuste a la definición de innecesaria.

Los enlaces al texto de cada una de las 38 reglas electorales bajo revisión están disponibles en Rulemaking en el sitio web de la Junta Estatal.

Los miembros del público pueden comentar sobre la determinación inicial de la Junta Estatal de que las reglas son necesarias de cualquiera de las siguientes maneras hasta el 17 de octubre de 2025:

En línea : Portal de comentarios públicos: Revisión periódica de las normas vigentes de 2025

: Portal de comentarios públicos: Revisión periódica de las normas vigentes de 2025 Correo electrónico: rulemaking.sboe@ncsbe.gov (el comentarista debe identificar la regla específica sobre la que se está comentando).

rulemaking.sboe@ncsbe.gov (el comentarista debe identificar la regla específica sobre la que se está comentando). Correo: Attn: Rulemaking Coordinator, PO Box 27255, Raleigh, NC 27611-7255 (El comentarista debe identificar la regla específica sobre la que se está comentando).

“Las normas administrativas son fundamentales para garantizar que las elecciones de Carolina del Norte sean accesibles, seguras y se lleven a cabo de manera uniforme en todo el estado”, declaró Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Estatal. “Agradecemos al público sus comentarios sobre la decisión inicial de la Junta Estatal de que estas 38 normas siguen siendo necesarias”.

En una reunión a principios de agosto, la Junta Estatal determinó inicialmente que las 38 normas son necesarias. Ahora, los ciudadanos pueden comentar sobre esta decisión inicial de la agencia.

Tras el período de comentarios públicos, la agencia revisará los comentarios y preparará una breve respuesta a cada uno. La Junta Estatal emitirá una votación final sobre la necesidad de las normas y presentará un informe a la Comisión de Revisión de Normas (RRC).

Finalmente, la RRC elaborará un informe final sobre la necesidad de las normas y lo presentará al Comité Conjunto de Supervisión del Procedimiento Legislativo Administrativo. Toda norma que se considere necesaria se someterá a un proceso de readopción. Las normas podrán modificarse durante dicho proceso, las que se consideren innecesarias se eliminarán del código administrativo.

En cuanto a las normas de la Junta Estatal sujetas a revisión periódica este año se encuentran en los Capítulos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10 del Título 08 del Código Administrativo. Se espera que la RRC revise estas normas en su reunión de diciembre de 2025.

