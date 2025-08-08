Raleigh, NC.- Las altas temperaturas del verano pueden convertirse en una trampa mortal para los niños si no se toman las precauciones necesarias. En los últimos 25 años, más de 1.010 menores han fallecido en Estados Unidos tras quedar atrapados dentro de vehículos expuestos al sol. Durante el año 2024, se registraron 39 fallecimientos infantiles por esta causa, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior. Los años 2018 y 2019 marcaron cifras alarmantes con 53 muertes cada uno, un récord que aún estremece a las autoridades y a la comunidad.

El Departamento de Seguros de Carolina del Norte advierte que todas esas muertes pudieron evitarse, por esta razón, lanzó una campaña bajo el lema “¡Ni un niño más!” para crear conciencia sobre esta problemática. El objetivo: Evitar nuevas tragedias con simples hábitos de prevención que pueden salvar vidas.

Los datos científicos explican el peligro: el cuerpo de un niño se calienta entre tres y cinco veces más rápido que el de un adulto. Cuando la temperatura corporal infantil alcanza los 104°F, el riesgo se vuelve crítico. A los 107°F, la situación ya resulta fatal. Todo esto puede suceder en cuestión de minutos, incluso cuando la temperatura exterior no parece extrema.

Las recomendaciones son claras

No deje a un niño solo dentro del auto, ni siquiera por un instante.

Antes de bajar del vehículo, revise siempre el asiento trasero.

Asegure su auto para que los niños no puedan entrar sin supervisión.

Coloca recordatorios visuales, como una cartera, bolso o celular, en el asiento trasero junto al niño, para no olvidarlo.

Las autoridades recuerdan que no se trata solo de descuidos. En muchos casos, el estrés, las rutinas alteradas o la fatiga pueden hacer que los cuidadores olviden que un niño está en el vehículo. Por eso, crear un sistema de verificación ayuda a prevenir el olvido involuntario.

Lee también: Riesgos mortales de dejar niños o mascotas en autos

La campaña también invita a compartir este mensaje con familiares, amigos, vecinos y cuidadores. El compromiso de toda la comunidad puede marcar la diferencia. Un gesto tan simple como mirar dos veces el asiento trasero puede evitar una tragedia irreversible.

Con la permanencia del calor, las autoridades refuerzan su llamado: No espere que ocurra lo peor. La prevención está al alcance de todos.

Video: Conozca como mantenerse hidratado y soportar altas temperaturas