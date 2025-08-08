Cómo ver, escuchar y seguir: Carolina vs. Cleveland

Charlotte, NC.- Carolina Panthers juega su primer partido de la pretemporada 2025 contra los Cleveland Browns el viernes 8 de agosto a las 7:00 p. m. ET en el Estadio Bank of America. A continuación, se presenta información importante para los aficionados que vean y sigan el partido en casa.
There’s a football game Uptown today! pic.twitter.com/txnrfcetS2
— Carolina Panthers (@Panthers) August 8, 2025
Ver en televisión
Transmisión de televisión en inglés: Panthers Television Network. Haga clic aquí para ver la lista de afiliadas en su zona.
En la llamada: Anish Shroff (jugada a jugada), Jake Delhomme (analista), Steve Smith Sr. (analista), Carla Metts (banda lateral)
Video en streaming: La transmisión se transmitirá en vivo gratis en Panthers.com, tanto en la versión de escritorio como en la web móvil, así como en la app de los Panthers. Solo está disponible para los aficionados en los mercados principales de los Panthers.
Transmisión de televisión en español: Telemundo. Haga clic aquí para más información .
En la llamada: Carlos Ramírez (jugada a jugada), Ariana Figuera (analista)
Otro video en streaming: Para los aficionados fuera del área de transmisión principal, NFL Game Pass ofrece una suscripción gratuita de 7 días para ver los partidos de pretemporada en vivo. Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo registrarte.
Escucha en vivo
Tranmisión en medio local: 99.7 FM The Fox en el mercado de Charlotte. Haga clic aquí para ver la lista completa de estaciones afiliadas.
En la llamada: Jim Szoke (jugada a jugada), Kurt Coleman (analista), Kevin Donnalley (analista), Kristen Balboni (banda lateral)
Panthers Radio Network comenzará a transmitirse a las 4:00 p. m., hora del Este de EE. UU., y contará con una hora de cobertura posterior al juego.
Haga clic aquí para escuchar la transmisión de radio en vivo en línea en su computadora de escritorio en todo el país o en el mercado local de Carolina en dispositivos móviles.
Aplicación y redes sociales
Siga a los Panthers para obtener actualizaciones en vivo, momentos destacados y cobertura completa durante y después del juego.
- Descargue la aplicación móvil aquí .
- Twitter: Panteras
- Facebook: /CarolinaPanthers
- Instagram: Panteras
