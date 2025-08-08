Cómo ver, escuchar y seguir: Carolina vs. Cleveland

Transmisión de televisión en inglés: Panthers Television Network. Haga clic aquí para ver la lista de afiliadas en su zona.

En la llamada: Anish Shroff (jugada a jugada), Jake Delhomme (analista), Steve Smith Sr. (analista), Carla Metts (banda lateral)

Video en streaming: La transmisión se transmitirá en vivo gratis en Panthers.com, tanto en la versión de escritorio como en la web móvil, así como en la app de los Panthers. Solo está disponible para los aficionados en los mercados principales de los Panthers. Lee también: Los Panthers hacen cambios en la posición de receptor abierto

Transmisión de televisión en español: Telemundo. Haga clic aquí para más información .

En la llamada: Carlos Ramírez (jugada a jugada), Ariana Figuera (analista)