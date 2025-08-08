viernes, agosto 8, 2025
Cómo ver, escuchar y seguir: Carolina vs. Cleveland

Cortesía: @Panthers
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Carolina Panthers juega su primer partido de la pretemporada 2025 contra los Cleveland Browns el viernes 8 de agosto a las 7:00 p. m. ET en el Estadio Bank of America. A continuación, se presenta información importante para los aficionados que vean y sigan el partido en casa.

Ver en televisión

Transmisión de televisión en inglés: Panthers Television Network. Haga clic aquí para ver la lista de afiliadas en su zona.

En la llamada: Anish Shroff (jugada a jugada), Jake Delhomme (analista), Steve Smith Sr. (analista), Carla Metts (banda lateral)

MÁS FORMAS DE VER |

Video en streaming: La transmisión se transmitirá en vivo gratis en Panthers.com, tanto en la versión de escritorio como en la web móvil, así como en la app de los Panthers. Solo está disponible para los aficionados en los mercados principales de los Panthers.

Lee también: Los Panthers hacen cambios en la posición de receptor abierto

Haga clic aquí para ver la transmisión en vivo gratuita a partir del momento del juego.

Transmisión de televisión en español: Telemundo. Haga clic aquí para más información .

En la llamada: Carlos Ramírez (jugada a jugada), Ariana Figuera (analista)

Otro video en streaming: Para los aficionados fuera del área de transmisión principal, NFL Game Pass ofrece una suscripción gratuita de 7 días para ver los partidos de pretemporada en vivo. Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo registrarte.

Escucha en vivo

Tranmisión en medio local: 99.7 FM The Fox en el mercado de Charlotte. Haga clic aquí para ver la lista completa de estaciones afiliadas.

En la llamada: Jim Szoke (jugada a jugada), Kurt Coleman (analista), Kevin Donnalley (analista), Kristen Balboni (banda lateral)

Panthers Radio Network comenzará a transmitirse a las 4:00 p. m., hora del Este de EE. UU., y contará con una hora de cobertura posterior al juego.

Lee también: Cinco Panthers nombrados entre las encuestas de los mejores jugadores

Haga clic aquí para escuchar la transmisión de radio en vivo en línea en su computadora de escritorio en todo el país o en el mercado local de Carolina en dispositivos móviles.

Aplicación y redes sociales

Siga a los Panthers para obtener actualizaciones en vivo, momentos destacados y cobertura completa durante y después del juego.

Con información de Panthers 

Video: POR PRIMERA LAS PANTHERS ENTRENAN EN CHARLOTTE

https://www.youtube.com/watch?v=lnDMo7plyWM

