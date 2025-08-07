Trump busca garantizar la transparencia en las admisiones a la educación superior

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instruyó al secretario de Educación exigir a las instituciones de educación superior que reciben asistencia financiera federal la transparencia en sus procesos de admisión.

Así lo dio a conocer un comunicado de la Casa Blanca, en la que señaló que el primer mandatario en un memorándum solicitó modernizar la presentación en línea y la recopilación de datos del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS) para que sea eficiente, fácilmente accesible y se presente de forma comprensible para padres y estudiantes.

“El memorándum instruye al secretario de educación a ampliar el alcance de los informes requeridos sobre los datos de admisión de las instituciones para brindar la transparencia adecuada, según lo determine el secretario de educación”, destacó el comunicado.

Ver más: Preocupación por desmantelamiento del Departamento de Educación de EE.UU

Buscan poner fin a la discriminación por raza

De la misma manera, pidió “intensificar las verificaciones de precisión de los datos presentados por las instituciones a través del IPEDS y a tomar medidas correctivas si las instituciones no presentan los datos a tiempo o si presentan datos incompletos o inexactos”.

Por otro lado, la Casa Blanca, destacó que con estas medidas tienen como objetivo principal “poner fin a las admisiones discriminatoria por raza”.

“El presidente Trump está poniendo fin a las prácticas discriminatorias que son ilegales, privan de oportunidades y becas a estudiantes esforzados y malgastan el dinero de los contribuyentes”, acotó.

Por último, señalaron que “este Memorándum exige a las instituciones de educación superior que presenten los datos necesarios para verificar que sus admisiones no impliquen discriminación ilegal. También brindará al público una visión más integral de los factores que estas instituciones consideran en las admisiones”.

Video: Música, cultura y orgullo hispano en el Festival Colombiano Multicultural 2025