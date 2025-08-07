Mujer acusada de causar graves lesiones corporales a un niño

Asheville, NC.- Shawnenna Caroline Roland, de 39 años, de Cherokee, miembro inscrito de la Banda Oriental de Indios Cherokee, enfrenta cargos federales por abuso infantil, negligencia infantil y agresión en territorio indígena, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

James C. Barnacle, Jr., agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de Charlotte, y la jefa Carla Neadeau del Departamento de Policía Indígena Cherokee (CIPD), se unen al fiscal federal Ferguson para hacer el anuncio.

Según las alegaciones contenidas en el acta de acusación formal de tres cargos, Roland agredió intencionalmente a una menor, lo que le causó lesiones corporales graves, incluyendo la pérdida permanente y prolongada de sus funciones mentales y emocionales. La acusación también alega que Roland demostró un desprecio temerario por la vida humana mediante un acto deliberado y una omisión gravemente negligente en el cuidado de la menor, lo que le causó lesiones corporales graves.

Roland se encuentra bajo custodia tribal a la espera de ser transferida al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Los cargos en su contra son meras acusaciones y se presume su inocencia a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

El fiscal estadounidense Ferguson agradeció al FBI y al Departamento de Policía Indígena Cherokee por su investigación del caso.

Lee también: Oficial de CMPD arrestado por abuso infantil

El fiscal estadounidense Ferguson agradeció al FBI y al Departamento de Policía Indígena Cherokee por su investigación del caso.

El fiscal federal adjunto Alex M. Scott, de la Fiscalía federal en Asheville, está a cargo del caso.

Video: Hombre intenta agredir con un hacha a una trabajadora de Amazon