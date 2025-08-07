Álvaro Uribe formalizó su condena de 12 años de prisión domiciliaria

Bogotá.- El expresidente colombiano, Álvaro Uribe anunció su formalización de su condena por 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, señaló que la tarde del miércoles 6 de agosto “comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”.

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, afirmó Uribe.

Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista. pic.twitter.com/h4hlgSP158 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 6, 2025

De la misma manera, en el video se puede evidenciar a Uribe con un documento en el que al parecer es el acta de detención firmada por los organismos competentes.

Protestas a favor de Uribe

Por otro lado, se pudo conocer a través de varios medios de comunicación que decenas de personas salieron a las calles de diversas ciudades de Colombia para rechazar la condena del expresidente colombiano.

En las imágenes se pudo evidenciar a las personas con pancartas con mensajes que apoyaban a Uribe Vélez. “Justicia politizada no” o “Al ladrón lo tratan de señor y al señor como a un pirata”, eran uno de los mensajes a favor del exmandatario.

ÚLTIMA HORA | Ciento de miles de colombianos se movilizan en Colombia en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las movilizaciones se dan luego de la condena de 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. https://t.co/YXmt35AsbV pic.twitter.com/ScVY9A9EQI — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 7, 2025

Es de mencionar, que en la ciudad de Bogotá decenas personas se concentraron en la Plaza Bolívar, en donde estuvieron acompañados por legisladores del partido de Uribe.

