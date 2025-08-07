jueves, agosto 7, 2025
Modified date:

Álvaro Uribe formalizó su condena de 12 años de prisión domiciliaria

INTERNACIONALES
76
Foto: Cortesía X @AlvaroUribeVel
Maria Gabriela Perez

Bogotá.- El expresidente colombiano, Álvaro Uribe anunció su formalización de su condena por 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, señaló que la tarde del miércoles 6 de agosto “comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”.

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, afirmó Uribe.

De la misma manera, en el video se puede evidenciar a Uribe con un documento en el que al parecer es el acta de detención firmada por los organismos competentes.

Ver más: Setencian a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Protestas a favor de Uribe

Por otro lado, se pudo conocer a través de varios medios de comunicación que decenas de personas salieron a las calles de diversas ciudades de Colombia para rechazar la condena del expresidente colombiano.

En las imágenes se pudo evidenciar a las personas con pancartas con mensajes que apoyaban a Uribe Vélez. “Justicia politizada no” o “Al ladrón lo tratan de señor y al señor como a un pirata”, eran uno de los mensajes a favor del exmandatario.

Es de mencionar, que en la ciudad de Bogotá decenas personas se concentraron en la Plaza Bolívar, en donde estuvieron acompañados por legisladores del partido de Uribe.

Video: Aumenta el precio del tomate procedente de México por arancel

https://www.youtube.com/watch?v=lbvZFZs55aY&list=PLBxZrpyfJQC2A-gtMZCoXolRnOggspSSt&index=13

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
144,704FansMe gusta
19,808SeguidoresSeguir
2,492SeguidoresSeguir
35,600SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,069SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.