EE.UU. impulsará norma para el dominio de los drones

Washington.- El secretario de Transporte de Trump, Sean P. Duffy, anunció el martes 5 de agosto una norma denominada “Más allá de la línea visual” (BVLOS), la cual impulsará el dominio estadounidense de los drones.

En una conferencia de prensa, explicó que la nueva medida impulsará la innovación estadounidense e integrará de forma segura los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el sistema aéreo nacional.

“Estamos haciendo realidad el futuro de nuestra aviación y consolidando el dominio estadounidense de los drones. Desde drones que entregan medicamentos hasta aeronaves no tripuladas que inspeccionan cultivos, esta tecnología cambiará radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo”, afirmó.

This is how our country leads on aviation 🇺🇸 pic.twitter.com/qy6wpF61vB

That’s why today we unveiled our “Beyond Visual Line of Sight” rule.

American drone dominance starts by letting our innovators INNOVATE!

De la misma manera, Duffy destacó que “nuestra nueva norma reformará las regulaciones obsoletas que frenaban el avance de los innovadores, a la vez que mejorará la seguridad aérea. Gracias al presidente Trump, Estados Unidos, no China, liderará el camino en esta emocionante nueva tecnología”.

En un comunicado de prensa, recordaron que “anteriormente, los operadores debían obtener exenciones individuales para usar sus drones sin línea visual. Estas se aprobaban caso por caso, y el proceso era engorroso”.

En este sentido, enfatizaron que “al eliminar estos requisitos para las operaciones BVLOS, la propuesta ampliará significativamente el uso de las tecnologías de drones en áreas como la manufactura, la agricultura, la producción de energía, la cinematografía y el transporte de productos, incluyendo medicamentos esenciales”.

.@FAA_Bryan thanks @SecDuffy and @POTUS for their leadership.

This rule has been a long time coming. @USDOT and @FAANews are getting it done! pic.twitter.com/lj3livJgdf

— USDOT Rapid Response (@USDOTRapid) August 5, 2025