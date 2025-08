Trump criticó a los demócratas por atrasar las nominaciones de su gabinete

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump criticó a los senadores demócratas por, según él retrasar las nominaciones pendientes para completar su gabinete.

A través de sus redes sociales, indicó que “los senadores demócratas de la izquierda radical están haciendo todo lo posible para RETRASAR la aprobación de estas maravillosas y talentosas personas”.

“Si George Washington o Abraham Lincoln estuvieran en la mira, los demócratas la retrasarían lo más posible y luego los expulsarían”, afirmó Trump.

