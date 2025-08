Construirán un nuevo salón de baile en la Casa Blanca

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció recientemente la construcción de un nuevo salón de baile, de unos 8.000 metros cuadrados de superficie, en la Casa Blanca.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado en la que destacaron que desde hace más de 150 años “han anhelado un amplio espacio para eventos en el complejo de la Casa Blanca con capacidad para muchos más invitados de los permitidos actualmente”.

En este sentido, anunciaron la construcción de el Salón de Baile de Estado de la Casa Blanca, la cual “será una adición muy necesaria y exquisita de aproximadamente 90.000 pies cuadrados de espacio, cuidadosamente diseñado y construido”.

Detallaron que el nuevo espacio contará con una capacidad para 650 personas sentadas, un aumento significativo respecto a la capacidad de 200 personas sentadas del Salón Este de la Casa Blanca.

BREAKING: We're getting an expansion!

Beginning in September, construction will begin on a brand-new 90,000 square ft ballroom that will be enjoyed for generations to come. ✨

Visit https://t.co/fYztfJspLP for more information pic.twitter.com/SVvlaDpRmA

— The White House (@WhiteHouse) July 31, 2025