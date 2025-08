Autoridades en New York en alerta por casos de legionelosis

New York.- Las autoridades del Departamento de Salud en la ciudad de New York están en alerta por el fallecimiento de una persona y 35 casos de legionelosis.

A través de un comunicado, explicaron que la legionelosis es un tipo de neumonía. “Es causada por una bacteria (Legionella) que crece en agua tibia. Causa síntomas similares a los de la gripe y sus complicaciones pueden ser mortales”.

De la misma manera, señalaron que las personas que inhalan vapores que contienen la bacteria Legionella pueden enfermarse.

Provienen de agua contaminada

Detallaron que entre las fuentes de agua contaminada con Legionella se incluyen torres de refrigeración, duchas y jacuzzis. Los aires acondicionados de ventana no propagan la bacteria que causa la enfermedad del legionario.

Por otro lado, señalaron que “la mayoría de las personas expuestas a la bacteria no desarrollan la enfermedad del legionario, y esta no es contagiosa; no se puede contagiar de otra persona. No se puede contraer la enfermedad del legionario al beber agua”.

De la misma manera, enfatizaron que algunas personas tienen un alto riesgo de contraer esta enfermedad, entre ellos:

Tiene 50 años o más.

Tiene una enfermedad pulmonar crónica.

Tiene un sistema inmunitario debilitado.

Toma medicamentos que debilitan el sistema inmunitario.

En este sentido, señalaron que entre los síntomas de la enfermedad del legionario incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos. También puede presentar dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, confusión o diarrea.

Por último, indicaron que el Departamento de Salud investiga los grupos de casos de legionelosis para encontrar la fuente de contaminación y así evitar que otras personas se enfermen. Cuando dos o más casos confirmados de legionelosis en un período de 12 meses se asocian con el mismo edificio con un sistema de agua caliente compartido, el Departamento de Salud realizará una evaluación del edificio.

