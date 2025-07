Un comienzo tardío, un regreso feroz

Forbes Johnson, de 48 años, no había competido en eventos internacionales de natación durante más de 20 años antes de decidir volver a sumergirse. La decisión llegó después de lo que ella llama «un empujón de Dios».

“Sentí que me habían dado este don”, dijo. “Durante años, lo había dejado en un segundo plano por la vida: los hijos, mi carrera, todo. Entonces, hace unos seis o siete meses, sentí ese empujón. Llamé a uno de mis antiguos entrenadores y le pregunté: ‘¿Crees que puedo lograrlo?’”.

“Revisé mis resultados anteriores para ver dónde podría quedar”, dijo. “Pensé que podría ser competitiva en mi categoría de edad y, con suerte, quedar entre las cinco o diez mejores. Eso me dio la confianza para intentarlo”.

“Ni siquiera me di cuenta de que habíamos batido un récord”, dijo entre risas. “Cuando toqué la pared, pensé que acabábamos de batir nuestro tiempo. Una de mis compañeras se acercó y me dijo: ‘No, hemos batido el récord mundial por 20 segundos’. Me quedé en shock”.