Charlotte, NC.- Tres oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida en un accidente de tránsito en la cuadra 2500 de Independence Boulevard en la Eastway Division.

Saving a few minutes is not worth a life.

CMPD is participating in the Governor's Highway Safety Program "Speeding Catches Up with You" statewide enforcement campaign to keep our roads safe from speeders.

Slow down and arrive safe!#NCGHSP #SpeedingCatchesUpWithYou pic.twitter.com/cjQdEJUfTs

— CMPD News (@CMPD) July 25, 2025