Charlotte, NC.- La Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) está llevando a cabo una investigación de tiroteo ocurrido el viernes 7 de marzo en la que participó un oficial en la cuadra 12000 de Headquarters Farm Road en la División University City que dejó el saldo de un sospechoso muerto y dos oficiales heridos.

Chief Jennings gives an update on the officer-involved shooting: pic.twitter.com/iWWhKY8C41

