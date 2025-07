Murió a los 71 años la estrella de la lucha libre Hulk Hogan

Clearwater.- La estrella de la lucha libre Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció a los 71 años la mañana del jueves 24 de julio.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Hogan se encontraba en su casa en Clearwater en Florida cuando sorpresivamente le dio “un paro cardiaco”.

Autoridades policiales, indicaron que los equipos de emergencia se trasladaron inmediatamente a la casa y llevaron al luchador a la sala de emergencia, sin embargo, murió los pocos minutos de su ingreso.

La noticia fue confirmada por la congresista republicana Anna Paulina Luna en sus redes sociales, en donde lamentó la muerte del luchador. “Descanse en paz el gran Hulk Hogan, quien vivió aquí mismo en Florida-13”.

“Fue un honor ser su representante. Ya no está, pero la leyenda de Hulkamania seguirá viva para siempre”, destacó Luna en la que también publicó un video, en la que Hogan anunciaba el apoyo al presidente Trump durante la campaña electoral.

RIP to the great Hulk Hogan, who lived right here in FL-13. It was an honor to be your Representative. Gone, but the legend of Hulkamania will run wild forever. pic.twitter.com/SlPwjmLb7X

— Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) July 24, 2025