Eliminarán un conservante de mercurio en las vacunas contra la influenza

Washington.- El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy, Jr., anunció que eliminará un conservante del mercurio en las vacunas contra la influenza

A través de un comunicado, se conoció que Kennedy firmó las recomendaciones para eliminar el timerosal, un conservante a base de mercurio, de todas las vacunas contra la influenza distribuidas en Estados Unidos.

Explicaron que esta medida se ejecuta tras una votación de 5 a 1 en la reunión del ACIP celebrada los días 25 y 26 de junio en la sede de los CDC en Atlanta, donde los miembros del comité votaron que todos los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los adultos solo reciban vacunas contra la influenza de dosis única sin mercurio.

“La firma del secretario Kennedy incorpora formalmente la recomendación a la política sanitaria federal, cumpliendo así el compromiso de restablecer la confianza de los estadounidenses eliminando el riesgo y garantizando el acceso a las vacunas”, destacaron.

.@SecKennedy took action Tuesday signing the @CDCgov’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations to remove the mercury-based preservative thimerosal from all influenza vaccines distributed in the United States. pic.twitter.com/arHDcKKGMH

— HHS.gov (@HHSGov) July 23, 2025