Trump promulgó la Ley GENIUS, que liderará la moneda digital

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el viernes 18 de julio la Ley GENIUS, la cual buscará liderar la revolución global de las monedas digitales.

La Casa Blanca emitió un comunicado, en la que señaló que la nueva ley “prioriza la protección del consumidor, fortalece la condición del dólar estadounidense como moneda de reserva y refuerza nuestra seguridad nacional”.

✅ GENIUS ACT SIGNED INTO LAW

"The GENIUS Act creates a clear and simple regulatory framework to establish & unleash the immense promise of dollar-backed stablecoins. This could be perhaps the GREATEST revolution in financial technology since the birth of the internet itself." pic.twitter.com/CH5pnznAuf

— The White House (@WhiteHouse) July 18, 2025