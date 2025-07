Arrestan al exmarine implicado en los ataques contra agentes de ICE

Texas.- Un exreservista de los Marines de Estados Unidos, identificado como Benjamin Hanil Song, fue arrestado, tras estar implicado en un ataque armado contra el Centro de Detención Prairieland de ICE en Alvarado, Texas el 4 de julio.

Así lo dio a conocer, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado, en el que detalló que Song figuraba en la lista de los más buscados del FBI desde que se emitió la Alerta Azul tras su presunta participación en el ataque armado organizado.

Explicaron que el exreservista, se unió a un grupo violento de al menos 10 personas para abrir fuego contra los agentes en la instalación federal poco después de las 22:30 del Día de la Independencia.

CAPTURED: Violent Extremist Involved in Prairieland Attack on ICE Agents



The manhunt for Benjamin Hanil Song—a fugitive wanted in connection with the July 4 ambush on federal officers at the Prairieland Detention Center—is OVER.



Song joined a violent group of at least 10… pic.twitter.com/tTfowJEygn

— Homeland Security (@DHSgov) July 16, 2025